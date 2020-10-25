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Надаль о завершении карьеры: Я совсем не боюсь этого дня

Теннис
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Комментарий легенды тенниса

Надаль о завершении карьеры: Я совсем не боюсь этого дня
UA-Футбол
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Легендарный испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру. Его слова цитирует GoTennis:

"Нельзя предсказать, когда я закончу. Вполне возможно, что через год. Невозможно программировать будущее. Быть может, произойдут события, которые изменят мое отношение к теннису. Очень не хочется, чтобы это произошло, однако нужно быть готовым ко всему.

Впрочем, я не боюсь этого дня. Думаю, когда придет время завершать карьеру, я это почувствую. Во мне бурлит страсть, которая заставляет каждое утро идти на тренировку, пытаться прогрессировать, чтобы оставаться конкурентоспособным. Когда эта страсть угаснет - я закончу и буду заниматься чем-то другим" - сказал он.

Напомним, что ранее украинец Сачко сенсационно победил в матче на турнире в Вене.

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В статье: Рафаэль Надаль
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