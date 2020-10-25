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Всего два матча нужно выиграть Джоковичу в Вене, чтобы обеспечить мировое первенство

Теннис
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Серб близок к повторению результата

Всего два матча нужно выиграть Джоковичу в Вене, чтобы обеспечить мировое первенство
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович близок к тому, чтобы завершить год на лидирующей позиции в мировом рейтинге.

Для этого ему нужно победить в двух матчах на турнире в Вене (Австрия). В первом круге Джоковичу будет противостоять Филипп Краинович, а во втором победитель пары Чорич / Фриц.

В случае успешного решения этой задачи-минимум Новак шестой раз в карьере завершит год на первой строчке рейтинга лучших теннисистов планеты, и повторит рекорд легендарного Пита Сампраса.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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В статье: Новак Джокович
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