Всего два матча нужно выиграть Джоковичу в Вене, чтобы обеспечить мировое первенство

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович близок к тому, чтобы завершить год на лидирующей позиции в мировом рейтинге.

Для этого ему нужно победить в двух матчах на турнире в Вене (Австрия). В первом круге Джоковичу будет противостоять Филипп Краинович, а во втором победитель пары Чорич / Фриц.

В случае успешного решения этой задачи-минимум Новак шестой раз в карьере завершит год на первой строчке рейтинга лучших теннисистов планеты, и повторит рекорд легендарного Пита Сампраса.