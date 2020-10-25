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WTA. Острава. Сабаленко побеждает Азаренко в финале турнира
В белорусской дуэли определился победитель
Белорусская теннисистка Арина Сабаленко (WTA №12) победила на турнире в чешской Остраве. В матче за чемпионство она одолела свою соотечественницу, 14-ю ракетку мира Викторию Азаренко.
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу победительницы поединка, в активе которой 61% выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 39% выигранных очков, 1 использованный брейк и 2 двойные ошибки.
Напомним, что турнир в Остраве проходил с 19 по 25 октября, а призовой фонд соревнований составил 530 тысяч долларов.
Отметим, что ранее Рафаэль Надаль
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