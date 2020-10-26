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Костюк из-за судорог не доиграла финал турнира в США

Теннис
(2 голосов)

Как же обидно

Костюк из-за судорог не доиграла финал турнира в США
Новина українською

Марта Костюк остановилась в шаге от крупнейшего титула в карьере, досадно проиграв Кэтрин Беллис в финале 80-тысячника в Мэйконе (4:6, 7:6, отказ Костюк).

В начале решающего сета у Костюк появились судороги. Марта пыталась продолжить игру, но боль была настолько невыносимой, что украинка в слезах снялась с матча.

За счет результативного выступления на турнире ITF Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA поднялась на рекордную в карьере 104-ю позицию.

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В статье: Марта Костюк
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