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Костюк из-за судорог не доиграла финал турнира в США
Как же обидно
Марта Костюк остановилась в шаге от крупнейшего титула в карьере, досадно проиграв Кэтрин Беллис в финале 80-тысячника в Мэйконе (4:6, 7:6, отказ Костюк).
В начале решающего сета у Костюк появились судороги. Марта пыталась продолжить игру, но боль была настолько невыносимой, что украинка в слезах снялась с матча.
За счет результативного выступления на турнире ITF Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA поднялась на рекордную в карьере 104-ю позицию.
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