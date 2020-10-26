Рейтинг WTA: Костюк ставит личный рекорд

Главной героиней недели стала Марта Костюк, которая на 80-тысячнике в Мэйконе дошла до финала, но из-за судорог не смогла побороться за титул. Костюк в мировом рейтинге прогрессировала на 9 позиций и поднялась на рекордную в карьере 104-ю строку.

Элина Свитолина, несмотря на поражение в первом матче на турнире в Остраве, защитила пятую позицию, опережая Каролину Плишкову на 55 очков.

В топ-10 рейтинга WTA на этой неделе не произошло ни одного изменения. Первая ракетка мира Эшли Барти почти на 1500 баллов впереди Симоны Халеп.

Рейтинг WTA. 26 октября 2020 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

103 (104). Катерина Козлова (Украина) – 718

104 (113). Марта Костюк (Украина) – 707

116 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507

162 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 436