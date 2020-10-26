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Рейтинг WTA: Костюк ставит личный рекорд
Обновленная ситуация в женском теннисном рейтинге
Главной героиней недели стала Марта Костюк, которая на 80-тысячнике в Мэйконе дошла до финала, но из-за судорог не смогла побороться за титул. Костюк в мировом рейтинге прогрессировала на 9 позиций и поднялась на рекордную в карьере 104-ю строку.
Элина Свитолина, несмотря на поражение в первом матче на турнире в Остраве, защитила пятую позицию, опережая Каролину Плишкову на 55 очков.
В топ-10 рейтинга WTA на этой неделе не произошло ни одного изменения. Первая ракетка мира Эшли Барти почти на 1500 баллов впереди Симоны Халеп.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080
…
29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
103 (104). Катерина Козлова (Украина) – 718
104 (113). Марта Костюк (Украина) – 707
116 (117). Катарина Завацкая (Украина) – 633
144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507
162 (161). Ангелина Калинина (Украина) – 436
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