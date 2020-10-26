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Зверев выиграл второй титул подряд в Кельне
Немец непобедим на домашних кортах
Александр Зверев в финале второго турнира АТР-250 в Кельне со счетом 6:2, 6:1 разгромил Диего Шварцмана и оформил 13-й титул в карьере.
В финале Зверев реализовал 5 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче отыграл единственный шанс Шварцмана на брейк.
Зверев впервые в сезоне и в 25-й раз в карьере обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга.
The KING of Köln ????@AlexZverev beats Schwartzman 6-2 6-1 in a flawless performance to win back-to-back Cologne titles! pic.twitter.com/FEcKCZnY74— Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2020
Александр Зверев стал 7-м теннисистом, которому в 2020 году удалось выиграть больше одного титула АТР. Помимо немца в этом списке фигурируют Новак Джокович (4), Андрей Рублев (4), Рафаэль Надаль (2), Кристиан Гарин (2), Гаэль Монфис (2) и Уго Умбер (2).
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