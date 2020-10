Зверев выиграл второй титул подряд в Кельне

Александр Зверев в финале второго турнира АТР-250 в Кельне со счетом 6:2, 6:1 разгромил Диего Шварцмана и оформил 13-й титул в карьере.

В финале Зверев реализовал 5 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче отыграл единственный шанс Шварцмана на брейк.

Зверев впервые в сезоне и в 25-й раз в карьере обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга.

The KING of Köln ????@AlexZverev beats Schwartzman 6-2 6-1 in a flawless performance to win back-to-back Cologne titles! pic.twitter.com/FEcKCZnY74