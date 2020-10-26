  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Зверев выиграл второй титул подряд в Кельне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зверев выиграл второй титул подряд в Кельне

Теннис
(1 голосов)

Немец непобедим на домашних кортах

Зверев выиграл второй титул подряд в Кельне
Новина українською

Александр Зверев в финале второго турнира АТР-250 в Кельне со счетом 6:2, 6:1 разгромил Диего Шварцмана и оформил 13-й титул в карьере.

В финале Зверев реализовал 5 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче отыграл единственный шанс Шварцмана на брейк.

Зверев впервые в сезоне и в 25-й раз в карьере обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга.

Александр Зверев стал 7-м теннисистом, которому в 2020 году удалось выиграть больше одного титула АТР. Помимо немца в этом списке фигурируют Новак Джокович (4), Андрей Рублев (4), Рафаэль Надаль (2), Кристиан Гарин (2), Гаэль Монфис (2) и Уго Умбер (2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев Диего Шварцман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...