Драматичное поражение Костюк в финале турнира ITF в США. ВИДЕО

В финале 80-тысячника в Мэйконе против Кэтрин Беллис Марта Костюк при счете 4:6, 7:6 не смогла продолжить борьбу из-за судорог. Это поражение стоило ей крупнейшего титула в карьере и дебюта в топ-100 мирового рейтинга.