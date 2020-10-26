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Драматичное поражение Костюк в финале турнира ITF в США. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Украинка проиграла собственному телу

Драматичное поражение Костюк в финале турнира ITF в США. ВИДЕО
Новина українською

В финале 80-тысячника в Мэйконе против Кэтрин Беллис Марта Костюк при счете 4:6, 7:6 не смогла продолжить борьбу из-за судорог. Это поражение стоило ей крупнейшего титула в карьере и дебюта в топ-100 мирового рейтинга.

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В статье: Марта Костюк
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