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Драматичное поражение Костюк в финале турнира ITF в США. ВИДЕО
Украинка проиграла собственному телу
В финале 80-тысячника в Мэйконе против Кэтрин Беллис Марта Костюк при счете 4:6, 7:6 не смогла продолжить борьбу из-за судорог. Это поражение стоило ей крупнейшего титула в карьере и дебюта в топ-100 мирового рейтинга.
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