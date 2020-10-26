Рейтинг АТР: Стаховский остается 192-й ракеткой мира

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский на прошлой неделе проиграл в первом раунде челленджера в Стамбуле и не смог улучшить свою позицию в мировом рейтинге. Киевлянин остается на 192-й позиции, а от вылета из топ-200 его отделяют всего 13 очков.

Илья Марченко проиграл в финале квалификации челленджера в Гамбурге. В обновленной версии рейтинга теннисист из Донецка опустился на две строки.

Владислав Орлов, несмотря на выход в финал турнира ITF в Шарм-эль-Шейхе, в рейтинге АТР потерял одну позицию.

Рейтинг АТР. 26 октября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3429

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075

…

192 (192). Сергей Стаховский (Украина) – 314

220 (218). Илья Марченко (Украина) – 255

418 (417). Владислав Орлов (Украина) – 88