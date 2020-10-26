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Рейтинг АТР: Стаховский остается 192-й ракеткой мира
Ситуация в мужском теннисном рейтинге
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский на прошлой неделе проиграл в первом раунде челленджера в Стамбуле и не смог улучшить свою позицию в мировом рейтинге. Киевлянин остается на 192-й позиции, а от вылета из топ-200 его отделяют всего 13 очков.
Илья Марченко проиграл в финале квалификации челленджера в Гамбурге. В обновленной версии рейтинга теннисист из Донецка опустился на две строки.
Владислав Орлов, несмотря на выход в финал турнира ITF в Шарм-эль-Шейхе, в рейтинге АТР потерял одну позицию.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3429
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075
…
192 (192). Сергей Стаховский (Украина) – 314
220 (218). Илья Марченко (Украина) – 255
418 (417). Владислав Орлов (Украина) – 88
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