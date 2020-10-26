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Тренер Надаля: У некоторых теннисистов есть привилегии

Теннис
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Но Рафа не из их числа

Тренер Надаля: У некоторых теннисистов есть привилегии
Новина українською

Франсиско Роиг, один из тренеров испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о своем подопечном. Роиг признался, что 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" не изменился, несмотря на впечатляющие результаты.

"Находясь на турнирах тура, слышишь разные вещи. У некоторых теннисистов есть привилегии. Но Рафа открыт к диалогу, он всегда слушает. Он никогда не напоминает, что является Рафаэлем Надалем. Рафа не думает, что он важнее других, не считает, что у него должно быть больше прав, чем у других.

Конечно, у него есть некоторые социальные привилегии. Но отношение остаётся одинаковым. Думаю, что на это повлиял его дядя", — цитирует Роига Tennis World USA.

Надаль в 2020 году стал победителем "Ролан Гаррос", победив в финале серба Новака Джоковича.

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В статье: Рафаэль Надаль
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