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Циципас: Хотелось бы выиграть титул в Вене и сыграть в хороший теннис
Грек рассказал о своих планах
Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что полностью сосредоточен на грядущих турнирах ATP. По словам пятой ракетки мира, его приоритетом является удачное выступление на турнирах в Вене и Париже.
"Хотелось бы выиграть титул в Вене и сыграть в хороший теннис. Бываю счастлив, когда хорошо играю. Сейчас не думаю о защите титула на Итоговом чемпионате ATP, сосредоточен на удачном выступлении на этой неделе, а потом — на "Мастерсе" в Париже. Думаю, в этом году я могу улучшить результаты на этих турнирах, показать лучшую версию себя на корте", — приводит слова Стефаноса Циципаса журналист Макс Гао.
Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, будучи действующим чемпионом турнира.
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