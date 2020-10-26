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Надаль вышел на седьмое место на турнире по гольфу
Второй Бэйл
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принимает участие в турнире по гольфу, который проходит на его родной Мальорке (Испания), и уже поднялся на седьмое место.
Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартует сегодня, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.
From @rolandgarros to the green ????️♂️⛳️@RafaelNadal has swapped his racket for golf clubs at the Balearic Championship in Mallorca— Davis Cup (@DavisCup) October 26, 2020
???? - Federación Balear de Golf pic.twitter.com/N2329c4ZiW
Напомним, в этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл "Ролан Гаррос" и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
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