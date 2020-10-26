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Надаль вышел на седьмое место на турнире по гольфу

Теннис
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Второй Бэйл

Надаль вышел на седьмое место на турнире по гольфу
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принимает участие в турнире по гольфу, который проходит на его родной Мальорке (Испания), и уже поднялся на седьмое место.

Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартует сегодня, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.

Напомним, в этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл "Ролан Гаррос" и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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В статье: Рафаэль Надаль
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