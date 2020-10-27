  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец Сачко дебютирует в основной сетке турнира АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Сачко дебютирует в основной сетке турнира АТР

Теннис
(1 голосов)

Он сыграет против одного из лучших теннисистов мира

Украинец Сачко дебютирует в основной сетке турнира АТР
Новина українською

Виталий Сачко в статусе 529-й ракетки мира в первом раунде квалификации турнира АТР-500 в Вене сенсационно обыграл опытного француза Пьер-Юго Эрбера (1:6, 6:4, 6:3), но в финале уступил Норберту Гомбошу (7:5, 4:6, 4:6).

Тем не менее, после отказа Кеи Нисикори Сачко в качестве «лаки-лузера» попал в основную сетку Erste Bank Open 500, а его первым соперником в столице Австрии станет действующий чемпион US Open Доминик Тим, который в рейтинге АТР замыкает топ-3.

Матч между Сачко и Тимом пройдет на центральном корте Вене не ранее 18:30 по киевскому времени. Победитель этого матча сыграет со Стэном Вавринкой или Кристианом Гарином.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...