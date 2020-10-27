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Украинец Сачко дебютирует в основной сетке турнира АТР
Он сыграет против одного из лучших теннисистов мира
Виталий Сачко в статусе 529-й ракетки мира в первом раунде квалификации турнира АТР-500 в Вене сенсационно обыграл опытного француза Пьер-Юго Эрбера (1:6, 6:4, 6:3), но в финале уступил Норберту Гомбошу (7:5, 4:6, 4:6).
Тем не менее, после отказа Кеи Нисикори Сачко в качестве «лаки-лузера» попал в основную сетку Erste Bank Open 500, а его первым соперником в столице Австрии станет действующий чемпион US Open Доминик Тим, который в рейтинге АТР замыкает топ-3.
Матч между Сачко и Тимом пройдет на центральном корте Вене не ранее 18:30 по киевскому времени. Победитель этого матча сыграет со Стэном Вавринкой или Кристианом Гарином.
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