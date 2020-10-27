Объявлена дата матча Украина – Израиль в Кубке Дэвиса

ФТУ на странице в Facebook сообщила, что матч Кубка Дэвиса между командами Украины и Израиля за путевку в квалификацию Davis Cup Finals-2021 состоится в марте 2021 года на территории Украины.

"В настоящее время Федерация тенниса Украины ищет арену для проведения этого великого мероприятия. ФТУ с радостью выслушает возможные предложения относительно места проведения. Напомним, в Украине матчи Кубка Дэвиса за 27 лет приняли 10 разных городов: Киев, Одесса, Донецк, Днепр, Новая Каховка, Черкассы, Харьков, Кременчуг, Буча и Запорожье", - говорится в заявлении ФТУ.

Сборная Украины под руководством Андрея Медведева в марте 2020 года в плей-офф Первой Мировой группы со счетом 3:2 обыграла команду Китайского Тайбэя.