Джокович на старте турнира в Вене обыграл Филиппа Краиновича

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира ATP в Вене (Австрия). На старте турнира он одержал победу над соотечественником Филиппом Краиновичем.

Новак Джокович - Филипп Краинович 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил 8 эйсов и допустил 4 двойные ошибки, также он реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Вене Джокович встретится с хорватом Борной Чоричем, который ранее победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:4.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.