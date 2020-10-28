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Как украинец Сачко в Вене играл с третьей ракеткой мира. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Очень достойное выступление

Как украинец Сачко в Вене играл с третьей ракеткой мира. ВИДЕО
Новина українською

Виталий Сачко, впервые попавший в основную сетку турнира АТР, смог взять 9 геймов в противостоянии с третьей ракеткой мира и действующим победителем US Open Домиником Тимом (4:6, 5:7). Украинец четырежды брал подачу Тима, но позволил звездному австрийцу сделать шесть брейков.

Обзор матча Сачко – Тим (начало в 2:19)

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В статье: Доминик Тим Виталий Сачко
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