Как украинец Сачко в Вене играл с третьей ракеткой мира. ВИДЕО

Виталий Сачко, впервые попавший в основную сетку турнира АТР, смог взять 9 геймов в противостоянии с третьей ракеткой мира и действующим победителем US Open Домиником Тимом (4:6, 5:7). Украинец четырежды брал подачу Тима, но позволил звездному австрийцу сделать шесть брейков.

Обзор матча Сачко – Тим (начало в 2:19)