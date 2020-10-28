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Монфис досрочно завершил сезон

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Монфис досрочно завершил сезон
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Гаэль Монфис после возобновления АТР-тура в Риме, Гамбурге, Вене и на Ролан Гаррос не выиграл ни одного матча и вылетел из топ-10 мирового рейтинга.

На своем канале в Twitch парень Элины Свитолиной объявил, что в 2020 году на корт больше не выйдет. Он должен был сыграть в Софии и на Мастерсе в Париже.

"Мне грустно на корте. Это вопрос психологии. У меня совсем не вышло адаптироваться, принять правильные решения относительно возвращения. Я был вдали от семьи, например, с мамой не встречался чуть больше года. Это сильно на меня повлияло", - сказал Монфис.

В 2020 году Гаэль Монфис выиграл турниры в Монпелье и Роттердаме, а на Australian Open выбыл в четвертом раунде.

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В статье: Гаэль Монфис АТР
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