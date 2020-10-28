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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Теннис
(1 голосов)

Вторая победа украинки в Турции

Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Новина українською

Во втором раунде турнира ITF W25 в Стамбуле Катарина Завацкая в двух сетах разобралась с гречанкой Деспиной Папамихаил (6:2, 7:5).

Завацкая рисковала задержаться на корте на решающий сет, но во второй партии совершила камбэк со счета 0:4.

Следующая соперница Завацкой в Стамбуле определится в матче между бывшей второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонаревой и представительницей Хорватии Теной Лукас.

Помимо Катарины Завацкой в Стамбуле продолжает выступление еще одна украинка Дарья Снигур.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Виталий Сачко на турнире в Вене достойно проиграл Доминику Тиму.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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