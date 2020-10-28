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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Вторая победа украинки в Турции
Во втором раунде турнира ITF W25 в Стамбуле Катарина Завацкая в двух сетах разобралась с гречанкой Деспиной Папамихаил (6:2, 7:5).
Завацкая рисковала задержаться на корте на решающий сет, но во второй партии совершила камбэк со счета 0:4.
Следующая соперница Завацкой в Стамбуле определится в матче между бывшей второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонаревой и представительницей Хорватии Теной Лукас.
Помимо Катарины Завацкой в Стамбуле продолжает выступление еще одна украинка Дарья Снигур.
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