Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Во втором раунде турнира ITF W25 в Стамбуле Катарина Завацкая в двух сетах разобралась с гречанкой Деспиной Папамихаил (6:2, 7:5).

Завацкая рисковала задержаться на корте на решающий сет, но во второй партии совершила камбэк со счета 0:4.

Следующая соперница Завацкой в Стамбуле определится в матче между бывшей второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонаревой и представительницей Хорватии Теной Лукас.

Помимо Катарины Завацкой в Стамбуле продолжает выступление еще одна украинка Дарья Снигур.