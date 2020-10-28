Свитолина показала, как проводит время в Киеве. ВИДЕО

Элина Свитолина в Instagram поделилась со своими подписчиками своим насыщенным днем в Киеве. Звездная теннисистка не только успела провести несколько фотосессий, но и насладилась красотами столицы Украины.

Элина Свитолина в 2020 году выиграла турнир в Мексике, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала. Украинка еще не объявляла о завершении сезона, но в этом году на корт она уже вряд ли вернется из-за сокращенного сезона в WTA-туре.