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Свитолина показала, как проводит время в Киеве. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

​​​​​​​Первая ракетка Украины вся в работе

Свитолина показала, как проводит время в Киеве. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина в Instagram поделилась со своими подписчиками своим насыщенным днем в Киеве. Звездная теннисистка не только успела провести несколько фотосессий, но и насладилась красотами столицы Украины.

Элина Свитолина в 2020 году выиграла турнир в Мексике, а на Ролан Гаррос дошла до четвертьфинала. Украинка еще не объявляла о завершении сезона, но в этом году на корт она уже вряд ли вернется из-за сокращенного сезона в WTA-туре.

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В статье: Элина Свитолина
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