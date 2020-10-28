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Снигур покинула турнир в Стамбуле

Теннис
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Украинка не смогла выйти в четвертьфинал

Снигур покинула турнир в Стамбуле
Новина українською

Во втором раунде соревнований категории ITF W25 Дарья Снигур в двух сетах (6:7, 3:6) проиграла 176-й ракетке мира из Румынии Елене Габриэле Рузе, которая на турнире посеяна под пятым номером.

Снигур с февраля текущего года не может выиграть два матча подряд. После возобновления сезона у Дарьи пять поражений при всего двух победах.

Дарья Снигур в актуальном рейтинге WTA занимает 223-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле.

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В статье: Дарья Снигур
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