Снигур покинула турнир в Стамбуле

Во втором раунде соревнований категории ITF W25 Дарья Снигур в двух сетах (6:7, 3:6) проиграла 176-й ракетке мира из Румынии Елене Габриэле Рузе, которая на турнире посеяна под пятым номером.

Снигур с февраля текущего года не может выиграть два матча подряд. После возобновления сезона у Дарьи пять поражений при всего двух победах.

Дарья Снигур в актуальном рейтинге WTA занимает 223-е место.