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Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир. ВИДЕО

Теннис
(3 голосов)

Главная победа в карьере украинки

Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир. ВИДЕО
Новина українською

Ровно два года назад, 28 октября 2018-го, Элина Свитолина в Сингапуре в финале Итогового турнира WTA в трех сетах обыграла Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2) и завоевала крупнейший титул в карьере.

Свитолина на турнире не проиграла ни одного матча – на групповом этапе украинка огорчила Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Петру Квитову, а затем в матчах на вылет последовательно прошла Кики Бертенс и Слоан Стивенс.

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В статье: Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA
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