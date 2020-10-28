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Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир. ВИДЕО
Главная победа в карьере украинки
Ровно два года назад, 28 октября 2018-го, Элина Свитолина в Сингапуре в финале Итогового турнира WTA в трех сетах обыграла Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2) и завоевала крупнейший титул в карьере.
Свитолина на турнире не проиграла ни одного матча – на групповом этапе украинка огорчила Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Петру Квитову, а затем в матчах на вылет последовательно прошла Кики Бертенс и Слоан Стивенс.
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