Два года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир. ВИДЕО

Ровно два года назад, 28 октября 2018-го, Элина Свитолина в Сингапуре в финале Итогового турнира WTA в трех сетах обыграла Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2) и завоевала крупнейший титул в карьере.

Свитолина на турнире не проиграла ни одного матча – на групповом этапе украинка огорчила Каролину Плишкову, Каролин Возняцки и Петру Квитову, а затем в матчах на вылет последовательно прошла Кики Бертенс и Слоан Стивенс.