Надаль: Никогда не качал бицепсы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своей физической подготовке. По словам второй ракетки мира, он никогда не пытался накачать руки.

"Как я добился того, что руки стали такими большими? Честно, я никогда в жизни не качал бицепсы!" — сказал Надаль на YouTube-канале La Resistencia.

В 2020 году Надаль не поехал на US Open из-за пандемии коронавируса. Испанец остался на Мальорке, чтобы лучше подготовиться к "Ролан Гаррос". В итоге он выиграл Открытый чемпионат Франции, став 20-кратным победителем турниров "Большого шлема". По данному показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь они являются рекордсменами по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Швейцарец из-за травмы пропускал US Open и "Ролан Гаррос".