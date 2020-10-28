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Циципас вышел во второй круг турнира в Вене

Теннис
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Грек оказался сильнее в трехсетовом матче

Циципас вышел во второй круг турнира в Вене
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Греческий теннисист Стефанос Циципас с волевой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). Третий номер посева в первом круге обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.

ATP 500. Вена (Австрия)

Стефанос Циципас - Ян-Леннард Штруфф 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Циципас выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Штруфф, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Стефаноса станет представитель Болгарии Григор Димитров.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

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В статье: Стефанос Циципас
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