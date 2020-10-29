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Джокович в 6-й раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Теннис
(1 голосов)

Новый рекорд от серба

Джокович в 6-й раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Новина українською

Накануне Новак Джокович во втором раунде турнира АТР-500 в Вене обыграл Борну Чорича (7:6, 6:3) и стал недосягаемым для Рафаэля Надаля в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам 2020 года.

Джокович в шестой раз уйдет на каникулы в ранге лидера мирового рейтинга. По этому показателю серб догонит легендарного американца Пита Сампраса, который завершал сезон первым с 1993 по 1998 года.

Джокович впервые завершил год в статусе первой ракетки мира в сезоне 2011 года. Позже он повторил свое достижение в 2012, 2014-2015 и 2018 годах.

В 2020 году Джокович проиграл только два матча при 37 победах – на US Open он был дисквалифицирован с поединка против Пабло Карреньо-Бусты за попадание мячом в судью, а затем в трех сетах уступил Рафаэлю Надалю в финале Ролан Гаррос.

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В статье: Новак Джокович рейтинг АТР
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