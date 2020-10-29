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Марченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Теннис
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У Ильи появился шанс вернуться в топ-200 мирового рейтинга

Марченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Новина українською

Илья Марченко прошел в основную сетку челленджера в Гамбурге в статусе «лаки-лузера», а в первом раунде украинец неожиданно прошел Даниэля Альтмайера, который на Ролан Гаррос преодолел путь от квалификации до четвертого круга.

Альтмайер при счете 4:6, 2:3 отказался от продолжения борьбы. В начале второго сета немец врезался в ограждение на корте и получил травму.

Марченко в матче с Альмайером сделал два брейка, а в геймах на своей подаче отыграл пять брейк-поинтов.

Следующим соперником украинца в Гамбурге станет 157-я ракетка мира из Нидерландов Ботик Ван де Зандшульп.

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В статье: Илья Марченко
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