Душил и бил головой о стену. Бывшая девушка обвинила топ-теннисиста в домашнем насилии

Ольга Шарыпова, бывшая девушка финалиста US Open и победителя Итогового турнира Александра Зверева, рассказала, как в августе прошлого года в Нью-Йорке столкнулась с домашним насилием.

"Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора, и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол.

В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала, куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки, и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь.

Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать", - написала девушка в Instagram.

Ранее стало известно, что другая бывшая девушка Александра Зверева Бренда Патеа ждет от него ребенка.