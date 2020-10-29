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Объявлен призовой фонд Итогового турнира АТР

Теннис
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Сумма сокращена из-за пандемии

Объявлен призовой фонд Итогового турнира АТР
Новина українською

Победитель Итогового турнира АТР в случае выигрыша всех матче на групповом этапе заберет с собой чек на 1,56 миллиона долларов. В прошлом году максимальная сумма призовых для чемпиона составляла 2,8 миллиона в американской валюте.

Каждый из восьми участников Итогового турнира даже в случае трех поражений на групповом этапе заработает как минимум 153 тысячи долларов.

На Итоговый турнир АТР в Лондоне квалифицировались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. На два последних места претендуют Андрей Рублев, Диего Шварцман, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Роберто Баутиста-Агут.

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В статье: Итоговый турнир АТР
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