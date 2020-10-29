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Объявлен призовой фонд Итогового турнира АТР
Сумма сокращена из-за пандемии
Победитель Итогового турнира АТР в случае выигрыша всех матче на групповом этапе заберет с собой чек на 1,56 миллиона долларов. В прошлом году максимальная сумма призовых для чемпиона составляла 2,8 миллиона в американской валюте.
Каждый из восьми участников Итогового турнира даже в случае трех поражений на групповом этапе заработает как минимум 153 тысячи долларов.
Hawkeye Live to be used at ATP Finals in London.— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 28, 2020
Singles groups are named Group Tokyo 1970 (headed by Djokovic) and Group London 2020 (Nadal). Doubles groups named after Bryan brothers.
Singles players may bring 3 team members. Doubles and alternates— 2.
Points and prize money: pic.twitter.com/mSM2g2LPKI
На Итоговый турнир АТР в Лондоне квалифицировались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. На два последних места претендуют Андрей Рублев, Диего Шварцман, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Роберто Баутиста-Агут.
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