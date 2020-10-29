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Завацкая проиграла россиянке и покинула Стамбул
Украинка прекратила борьбу за титул
В четвертьфинале турнира ITF W25 Катарина Завацкая в двух сетах (4:6, 1:6) за 1 час и 38 минут уступила бывшей второй ракетке мира Вере Звонаревой.
Завацкая на шесть брейков россиянки смогла ответить только двумя успешными геймами на приеме. На счету Катарины всего 44% выигранных мячей с первой подачи против 70% у Звонаревой.
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