  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая проиграла россиянке и покинула Стамбул
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая проиграла россиянке и покинула Стамбул

Теннис
(1 голосов)

Украинка прекратила борьбу за титул

Завацкая проиграла россиянке и покинула Стамбул
Новина українською

В четвертьфинале турнира ITF W25 Катарина Завацкая в двух сетах (4:6, 1:6) за 1 час и 38 минут уступила бывшей второй ракетке мира Вере Звонаревой.

Завацкая на шесть брейков россиянки смогла ответить только двумя успешными геймами на приеме. На счету Катарины всего 44% выигранных мячей с первой подачи против 70% у Звонаревой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...