Завацкая проиграла россиянке и покинула Стамбул

В четвертьфинале турнира ITF W25 Катарина Завацкая в двух сетах (4:6, 1:6) за 1 час и 38 минут уступила бывшей второй ракетке мира Вере Звонаревой.

Завацкая на шесть брейков россиянки смогла ответить только двумя успешными геймами на приеме. На счету Катарины всего 44% выигранных мячей с первой подачи против 70% у Звонаревой.