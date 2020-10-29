Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мастерс в Париже пройдёт без зрителей из-за карантина во Франции
Планировалось, что турнир смогут посещать до 1000 зрителей каждый день
Предстоящий "Мастерс" в Париже (Франция) пройдёт без зрителей из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Планировалось, что турнир смогут посещать до 1000 зрителей каждый день. Тем, кто приобрёл билеты, вернут деньги.
"Французская федерация тенниса понимает, что люди, которые в конечном счёте не смогут посетить турнир, разочарованы, и благодарит их за понимание", — говорится в сообщении.
Карантин во Франции продлится минимум до 1 декабря.
Турнир серии "Мастерс" в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.
Популярное сейчас
- Украина поднялась в топ-10 сезонного рейтинга, Динамо все еще лидер украинского коэффициента 2020/21
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Форвард Ференцвароша: Был немного удивлен тому, как здорово играло Динамо
- Свитолина показала, как проводит время в Киеве. ВИДЕО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо