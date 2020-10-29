Мастерс в Париже пройдёт без зрителей из-за карантина во Франции

Предстоящий "Мастерс" в Париже (Франция) пройдёт без зрителей из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Планировалось, что турнир смогут посещать до 1000 зрителей каждый день. Тем, кто приобрёл билеты, вернут деньги.

"Французская федерация тенниса понимает, что люди, которые в конечном счёте не смогут посетить турнир, разочарованы, и благодарит их за понимание", — говорится в сообщении.

Карантин во Франции продлится минимум до 1 декабря.

Турнир серии "Мастерс" в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4.