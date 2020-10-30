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Костюк со счетом 6:0, 6:0 выиграла матч на турнире ITF
Марта приближается к дебюту в топ-100
В первом раунде 80-тысячника в Тайлере (США) Марта Костюк в статусе 8-й сеяной всего за 45 минут разгромила мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (6:0, 6:0).
Костюк сделала 6 брейков, а в геймах на своей подаче не дала сопернице ни одного брейк-поинта.
Украинка во второй раз в сезоне выиграла матч со счетом 6:0, 6:0. Аналогичную победу Костюк отпраздновала в августе в финале квалификации на турнире WTA в Праге.
Следующей соперницей Марты Костюк в Тайлере станет 173-я ракетка мира из Парагвая Вероника Сепеде.
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