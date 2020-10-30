Костюк со счетом 6:0, 6:0 выиграла матч на турнире ITF

В первом раунде 80-тысячника в Тайлере (США) Марта Костюк в статусе 8-й сеяной всего за 45 минут разгромила мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (6:0, 6:0).

Костюк сделала 6 брейков, а в геймах на своей подаче не дала сопернице ни одного брейк-поинта.

Украинка во второй раз в сезоне выиграла матч со счетом 6:0, 6:0. Аналогичную победу Костюк отпраздновала в августе в финале квалификации на турнире WTA в Праге.

Следующей соперницей Марты Костюк в Тайлере станет 173-я ракетка мира из Парагвая Вероника Сепеде.