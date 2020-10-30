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Марченко зачехлил ракетку на турнире в Гамбурге

Теннис
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Украинец проиграл во втором круге

Марченко зачехлил ракетку на турнире в Гамбурге
Новина українською

Илья Марченко во втором раунде челленджера в Гамбурге с призовым фондом € 44,820 не смог обыграть голландца Ботика ван де Зандшульпа. Матч продолжался 1 час и 40 минут и завершился поражением украинца в двух сетах – 4:6, 5:7.

Марченко в каждом сете удавалось сделать брейк, но при этом Илья отдал четыре гейма на своей подаче.

В Гамбурге Марченко заработал 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк со счетом 6:0, 6:0 выиграла матч на турнире ITF.

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В статье: Илья Марченко
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