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Зверев отвергает домашнее насилие в отношении бывшей девушки

Теннис
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Слова седьмой ракетки мира

Зверев отвергает домашнее насилие в отношении бывшей девушки
Новина українською

Бывшая девушка Александра Зверева Ольга Шарыпова обвинила немца в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист регулярно избивал ее и душил подушкой.

"Были необоснованные обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой, которые я сегодня прочитал. Из-за них мне очень грустно. Мы с ней знакомы с детства, вместе многое пережили.

Мне очень жаль, что она делает подобные заявления, потому что ее обвинения – попросту неправда. У нас были отношения, но они давно закончились. Я не знаю, почему Ольга сейчас выдвигает такие обвинения.

Очень надеюсь, что мы найдем возможность разобраться и это произойдет ответственно и уважительно", - написал Зверев в Твиттере.

Также Александр Зверев сообщил, что не собирается отказываться от ребенка, которого ждет еще одна его бывшая девушка Бренда Патеа.

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В статье: Александр Зверев
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Источник:
Sports.ru

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