Кирьос: Федерер по статусу похож на Джордана

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кого можно считать величайшим теннисистом в истории.

"Федерер – самый доминирующий теннисист всех времен, но в нашу эпоху – это Надаль.

Многие скажут вам, что Надаль величайший или Джокович. Но на мой взгляд, Федерер по-прежнему лучший игрок всех времен. Я думаю, что по статус он похож на Майкла Джордана.

Роджер доминировал на любом покрытии. То, как он играет в теннис, – это что-то особенное", - цитирует Кирьоса Tennis World USA.

Стоит отметить, что в 2020 году Роджер Федерер потерял статус самого титулованного теннисиста на турнирах Большого шлема – швейцарца по количеству побед на мэйджорах после успеха на Ролан Гаррос догнал Рафаэль Надаль.