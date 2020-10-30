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Кирьос: Федерер по статусу похож на Джордана
Сложно поспорить
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кого можно считать величайшим теннисистом в истории.
"Федерер – самый доминирующий теннисист всех времен, но в нашу эпоху – это Надаль.
Многие скажут вам, что Надаль величайший или Джокович. Но на мой взгляд, Федерер по-прежнему лучший игрок всех времен. Я думаю, что по статус он похож на Майкла Джордана.
Роджер доминировал на любом покрытии. То, как он играет в теннис, – это что-то особенное", - цитирует Кирьоса Tennis World USA.
Стоит отметить, что в 2020 году Роджер Федерер потерял статус самого титулованного теннисиста на турнирах Большого шлема – швейцарца по количеству побед на мэйджорах после успеха на Ролан Гаррос догнал Рафаэль Надаль.
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