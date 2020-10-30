Призовые на Мастерсе в Париже сократили в четыре раза

Организаторы "Мастерса" в Париже (Франция) вновь сократили призовой фонд.

Были сокращены призовые для спортсменов, которые пройдут дальше первого круга. Планировалось, что в этом году победитель получит € 302 тыс., однако сумма была снижена до € 225 210. В 2019 году призовые чемпиона составляли € 995 тыс.

"Мастерс" в Париже. 2020 год. Призовые

1-й круг — € 22 275 (2019 год — € 19 800)

2-й круг — € 36 000 (€ 32 285)

1/8 финала — € 56 000 (€ 67 025)

Четвертьфинал — € 78 000 (€ 133 985)

Полуфинал — € 100 000 (€ 259 730)

Финалист — € 150 000 (€ 503 730)

Чемпион — € 225 210 (€ 995 720)

Турнир серии "Мастерс" в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году турнир пройдёт без зрителей из-за введения карантина во Франции.