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Призовые на Мастерсе в Париже сократили в четыре раза

Теннис
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Таким образом призовые низкорейтинговые теннисистов не сильно изменятся по сравнению с прошлым годом

Призовые на Мастерсе в Париже сократили в четыре раза
Новина українською

Организаторы "Мастерса" в Париже (Франция) вновь сократили призовой фонд.

Были сокращены призовые для спортсменов, которые пройдут дальше первого круга. Планировалось, что в этом году победитель получит € 302 тыс., однако сумма была снижена до € 225 210. В 2019 году призовые чемпиона составляли € 995 тыс.

"Мастерс" в Париже. 2020 год. Призовые

1-й круг — € 22 275 (2019 год — € 19 800)
2-й круг — € 36 000 (€ 32 285)
1/8 финала — € 56 000 (€ 67 025)
Четвертьфинал — € 78 000 (€ 133 985)
Полуфинал — € 100 000 (€ 259 730)
Финалист — € 150 000 (€ 503 730)
Чемпион — € 225 210 (€ 995 720)

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Турнир серии "Мастерс" в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году турнир пройдёт без зрителей из-за введения карантина во Франции.

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