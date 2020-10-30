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Джокович проиграл 42-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вене

Теннис
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Серб оказался не готов

Джокович проиграл 42-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вене
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче лаки-лузер Сонего нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Лоренцо Сонего - Новак Джокович 6:2, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.

За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Сонего сыграет с победителем четвертьфинала между болгарином Григором Димитровым и британцем Даниэлем Эвансом.

Отметим, что в ходе соревнований Сонего обыграл серба Душана Лайовича и поляка Хуберта Хуркача.

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В статье: Новак Джокович Лоренцо Сонего
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