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Джокович проиграл 42-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Вене
Серб оказался не готов
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче лаки-лузер Сонего нанёс поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
Лоренцо Сонего - Новак Джокович 6:2, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.
За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Сонего сыграет с победителем четвертьфинала между болгарином Григором Димитровым и британцем Даниэлем Эвансом.
Отметим, что в ходе соревнований Сонего обыграл серба Душана Лайовича и поляка Хуберта Хуркача.
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