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Джокович впервые проиграл матч в трехсетовом формате

Теннис
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Серб допускал элементарные ошибки

Джокович впервые проиграл матч в трехсетовом формате
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трёхсетовом формате, взяв менее 4 геймов. В четвертьфинале турнира в Вене, где его соперником был лаки-лузер из Италии Лоренцо Сонего, он уступил со счётом 6:2, 6:1.

Однажды Джокович уже брал всего три гейма за матч, но это было в пятисетовом формате на первом в его карьере турнире "Большого шлема". В 2005 году, пройдя три раунда квалификации на Открытом чемпионате Австралии, Новак в первом же круге основной сетки проиграл будущему победителю турнира россиянину Марату Сафину — 0:6, 2:6, 1:6.

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В статье: Новак Джокович
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