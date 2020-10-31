Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Тайлере

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №104) уверенно вышла в полуфинал турнира в Тайлере (США). В 1/4 финала она победила представительницу Италии Сару Эррани.

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу представительницы Украины, в активе которой один эйс, шесть брейков и одна двойная ошибка.

За право сыграть в финальном матче наша спортсменка поборется с хорошо знакомой ей Кэтрин Беллис, с которой она встречалась в финале турнира в Мейконе. Напомним, что тот матч Костюк по состоянию здоровья завершить не смогла.