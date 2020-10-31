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Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Тайлере

Теннис
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Украинка набрала неплохие обороты

Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Тайлере
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №104) уверенно вышла в полуфинал турнира в Тайлере (США). В 1/4 финала она победила представительницу Италии Сару Эррани.

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу представительницы Украины, в активе которой один эйс, шесть брейков и одна двойная ошибка.

За право сыграть в финальном матче наша спортсменка поборется с хорошо знакомой ей Кэтрин Беллис, с которой она встречалась в финале турнира в Мейконе. Напомним, что тот матч Костюк по состоянию здоровья завершить не смогла.

Напомним, что ранее Джокович проиграл в 1/4 финала турнира в Вене (Австрия).

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В статье: Марта Костюк
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