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Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Тайлере
Украинка набрала неплохие обороты
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №104) уверенно вышла в полуфинал турнира в Тайлере (США). В 1/4 финала она победила представительницу Италии Сару Эррани.
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу представительницы Украины, в активе которой один эйс, шесть брейков и одна двойная ошибка.
За право сыграть в финальном матче наша спортсменка поборется с хорошо знакомой ей Кэтрин Беллис, с которой она встречалась в финале турнира в Мейконе. Напомним, что тот матч Костюк по состоянию здоровья завершить не смогла.
Напомним, что ранее Джокович
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