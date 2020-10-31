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Рафаэль Надаль: Думаю, возвращение Федерера будет успешным

Теннис
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Комментарий легендарного испанца

Рафаэль Надаль: Думаю, возвращение Федерера будет успешным
UA-Футбол
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР №2) рассказал, что думает по поводу возвращения после паузы легендарного швейцарца Роджера Федерера (АТР №4). Его слова цитирует Tennis World USA:

"Я знаю, что Роджер уже тренируется. Думаю, его возвращение будет успешным. Что из этого получится? Никто не знает. Я не могу сказать, как я выступлю в следующем году, оставьте Роджера в покое.

В последнее время мы часто общаемся, обсуждаем различные ситуации в теннисе. Сейчас непростые времена, и нам надо найти решение" - сказал он.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Тайлере.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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