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Рафаэль Надаль: Думаю, возвращение Федерера будет успешным
Комментарий легендарного испанца
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР №2) рассказал, что думает по поводу возвращения после паузы легендарного швейцарца Роджера Федерера (АТР №4). Его слова цитирует Tennis World USA:
"Я знаю, что Роджер уже тренируется. Думаю, его возвращение будет успешным. Что из этого получится? Никто не знает. Я не могу сказать, как я выступлю в следующем году, оставьте Роджера в покое.
В последнее время мы часто общаемся, обсуждаем различные ситуации в теннисе. Сейчас непростые времена, и нам надо найти решение" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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