Рафаэль Надаль: Думаю, возвращение Федерера будет успешным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР №2) рассказал, что думает по поводу возвращения после паузы легендарного швейцарца Роджера Федерера (АТР №4). Его слова цитирует Tennis World USA:

"Я знаю, что Роджер уже тренируется. Думаю, его возвращение будет успешным. Что из этого получится? Никто не знает. Я не могу сказать, как я выступлю в следующем году, оставьте Роджера в покое.

В последнее время мы часто общаемся, обсуждаем различные ситуации в теннисе. Сейчас непростые времена, и нам надо найти решение" - сказал он.