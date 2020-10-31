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Свитолина: Мы остановили свой выбор на Украине, потому что это не так далеко и понятный менталитет

Теннис
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Комментарий теннисистки

Свитолина: Мы остановили свой выбор на Украине, потому что это не так далеко и понятный менталитет
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) прокомментировала судьбоносное решение о выступлениях под украинским флагом. Ее слова цитирует Обозреватель:

- Потом, в 13 лет, у вас был выбор: ехать в Харьков, в Европу или в США, не так ли?

- У меня было несколько вариантов. Я могла быть в Израиле. Они предлагали там гражданство. Могла оказаться в Англии или в США. Но мы остановили свой выбор на Украине, потому что это не так далеко и понятный менталитет.

Откровенно говоря, в 12 лет не так просто взять и поехать в другую страну. Естественно, мои родные переживали за меня. Но когда мы встретились с Юрием Анатольевичем Сапроновым, нам очень понравилось предложение. И тогда было принято решение, что я останусь в Харькове.

Некоторое время я была там одна. Мой тренер, Андрей Федорович Луценко, забирал утром на тренировку и привозил обратно. Я боялась темноты, поэтому никогда не ходила одна. Это было непростое решение. Потом было много лет работы, выполненной в Харькове. Но она дала свой эффект, и я стала более самостоятельной. Позже это помогло мне на корте, я научилась быстро принимать решения, - сказала Свитолина.

Напомним, что ранее Надаль прокомментировал возвращение Федерера.

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В статье: Элина Свитолина
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