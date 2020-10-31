Симона Халеп заболела COVID-19

Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп заболела коронавирусом. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Твиттер:

"Я сижу дома на самоизоляции, симптомы несерьезные, так что я быстро поправляюсь. Я чувствую себя хорошо, а мы пройдем через это вместе" - написала она.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала , почему решила выступать под украинским флагом.