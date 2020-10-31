  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп заболела COVID-19
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп заболела COVID-19

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка будет лечиться дома

Симона Халеп заболела COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп заболела коронавирусом. Об этом сама спортсменка сообщила на своей официальной странице в Твиттер:

"Я сижу дома на самоизоляции, симптомы несерьезные, так что я быстро поправляюсь. Я чувствую себя хорошо, а мы пройдем через это вместе" - написала она.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, почему решила выступать под украинским флагом.

Отметим, что Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение Федерера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...