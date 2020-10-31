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Леся Цуренко проводит шикарний отдых в Турции. Фото

Теннис
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Украинка наслаждается солнечной погодой

Леся Цуренко проводит шикарний отдых в Турции. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко отдыхает на берегах Турции. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Леся Цуренко проводит шикарний отдых в Турции. Фото - изображение 1Леся Цуренко проводит шикарний отдых в Турции. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Симона Халеп заболела коронавирус.

Отметим, что Элина Свитолина рассказала о решении выступать под украинским флагом.

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В статье: Леся Цуренко
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