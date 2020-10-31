Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко проводит шикарний отдых в Турции. Фото
Украинка наслаждается солнечной погодой
Украинская теннисистка Леся Цуренко отдыхает на берегах Турции. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Симона Халеп
Отметим, что Элина Свитолина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Усик - Чисора: Текстовая онлайн-трансляция поединка украинского и британского супертяжей
- В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Душил и бил головой о стену. Бывшая девушка обвинила топ-теннисиста в домашнем насилии
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...