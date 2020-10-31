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АТР. Вена. Рублев и Сонего сыграют в финальном матче турнира за титул

Теннис
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Определились финалисты соревнований

АТР. Вена. Рублев и Сонего сыграют в финальном матче турнира за титул
UA-Футбол
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Сегодня, 31 октября состоялись два полуфинальных матча АТР турнира в Вене (Австрия).

В первом матче за право выйти в финал соревнований между собой играли россиянин Андрей Рублев (АТР №8) и представитель Южной Африки Кевин Андерсон (АТР №111). Победу со счетом 2-0 (6-1; 4-1 (отказ) добыл российский спортсмен. В его активе 11 эйсов, 5 подряд выигранных геймов, 2 из 5 реализованных брейков и 1 двойная ошибка.

Во втором полуфинале встретились итальянец Лоренци Сонего (АТР №42) и британец Даниэль Эванс (АТР №33). В двух сетовом матче победу одержал представитель Италии (6-3; 6-4). На его счету 3 подачи на вылет, 3 подряд выигранных гейма, 3 из 4 использованных брейки и 1 двойная ошибка.

Финальный матч турнира состоится завтра. Начало - в 12:00 по Киеву.

Напомним, что ранее Симона Халеп заболела коронавирусом.

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В статье: Андрей Рублев Лоренцо Сонего
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