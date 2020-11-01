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Марта Костюк сыграет в финале турнира в Тайлере

Теннис
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Украинка прошла соперницу на отказе

Марта Костюк сыграет в финале турнира в Тайлере
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №104) вышла в финал турнира в Тайлере (США).

В полуфинальном матче она должна была сыграть против американки Кэтрин Беллис, однако та снялась с поединка. Причины такого решения пока не известны.

Так, в матче за главный титул соревнований украинка встретится с еще одной представительницей США Эн Лии (WTA №112). В своем полуфинале она одолела бельгийку Гретту Минен (7-5; 7-5).

Ранее Костюк и Лии между собой не играли, а значит не знают стилей друг друга.

Напомним, что Усик победил Чисору единогласным решением судей.

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В статье: Марта Костюк
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