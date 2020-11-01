Марта Костюк сыграет в финале турнира в Тайлере

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №104) вышла в финал турнира в Тайлере (США).

В полуфинальном матче она должна была сыграть против американки Кэтрин Беллис, однако та снялась с поединка. Причины такого решения пока не известны.

Так, в матче за главный титул соревнований украинка встретится с еще одной представительницей США Эн Лии (WTA №112). В своем полуфинале она одолела бельгийку Гретту Минен (7-5; 7-5).

Ранее Костюк и Лии между собой не играли, а значит не знают стилей друг друга.