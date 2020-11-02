Костюк проиграла в финале турнире ITF в США

В финале 80-тысячника в Тайлере (США) Марта Костюк в трех сетах драматично уступила американке Энн Ли – 5:7, 6:1, 3:6.

Костюк должна была забирать матч в двух сетах, однако в первой партии упустила преимущество в три гейма.

На старте решающего сета Костюк повела с брейком, но сразу же отдала свою подачу. При счете 4:3 Энн сделала еще один брейк и не без проблем подала на титул.

Костюк проиграла второй подряд финал на турнире ITF – ранее украинка из-за судорог не смогла доиграть решающий матч в Мейконе против Кэтрин Беллис.

За счет результативного выступления в Тайлере Марта Костюк с понедельника дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.