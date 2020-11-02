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Топ-20 ударов месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Подборка самых эффектных розыгрышей октября в мужском теннисе
YouTube-канал Tennis TV опубликовал двадцатку лучших ударов и розыгрышей октября в АТР-туре. В этом ролике нашлось место шедеврам от Новака Джоковича, Григора Димитрова и Янника Синнера.
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