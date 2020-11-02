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Рейтинг WTA: Костюк дебютировала в топ-100
Обновленное положение в мировом женском рейтинге
Марта Костюк на прошлой неделе дошла до финала на 80-тысячнике в Тайлере, что позволило ей с понедельника стать 97-й ракеткой мира.
Костюк – третья теннисистка в топ-100 моложе 19 лет. Компанию украинке составляют 16-летняя американка Коко Гауфф и 18-летняя Лейла Фернандес из Канады.
Таким образом, с новой недели Украина в топ-100 снова представлена тремя теннисистками.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080
…
29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
97 (103). Марта Костюк (Украина) – 767
105 (103). Катерина Козлова (Украина) – 718
117 (116). Катарина Завацкая (Украина) – 633
144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507
162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 436
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