Рейтинг WTA: Костюк дебютировала в топ-100

Марта Костюк на прошлой неделе дошла до финала на 80-тысячнике в Тайлере, что позволило ей с понедельника стать 97-й ракеткой мира.

Костюк – третья теннисистка в топ-100 моложе 19 лет. Компанию украинке составляют 16-летняя американка Коко Гауфф и 18-летняя Лейла Фернандес из Канады.

Таким образом, с новой недели Украина в топ-100 снова представлена тремя теннисистками.

Рейтинг WTA. 2 ноября 2020 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080

…

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

97 (103). Марта Костюк (Украина) – 767

105 (103). Катерина Козлова (Украина) – 718

117 (116). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (144). Леся Цуренко (Украина) – 507

162 (162). Ангелина Калинина (Украина) – 436