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Костюк – седьмая украинка с дебютом в топ-100 до 20-летия
Киевлянка вошла в статусную компанию
Марта Костюк за счет двух подряд выходов в финал турниров ITF в США на этой неделе дебютировала в топ-100 рейтинга WTA, став 97-й ракеткой мира.
Помимо 18-летней Костюк в истории украинского тенниса до 20-го дня рождения в топ-100 мирового рейтинга дебютировали Виктория Кутузова, Даяна Ястремская, Ольга Савчук, Элина Свитолина, Юлия Вакуленко и Катерина Бондаренко.
Костюк в актуальном рейтинге WTA является пятой ракеткой мира среди теннисисток, чей возраст не превышает 20 лет. Марту опережают только чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Лейла Фернандес.
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