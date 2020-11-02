Костюк – седьмая украинка с дебютом в топ-100 до 20-летия

Марта Костюк за счет двух подряд выходов в финал турниров ITF в США на этой неделе дебютировала в топ-100 рейтинга WTA, став 97-й ракеткой мира.

Помимо 18-летней Костюк в истории украинского тенниса до 20-го дня рождения в топ-100 мирового рейтинга дебютировали Виктория Кутузова, Даяна Ястремская, Ольга Савчук, Элина Свитолина, Юлия Вакуленко и Катерина Бондаренко.

Костюк в актуальном рейтинге WTA является пятой ракеткой мира среди теннисисток, чей возраст не превышает 20 лет. Марту опережают только чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Лейла Фернандес.