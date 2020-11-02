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Марченко проиграл на старте челленджера в Германии
Неожиданная осечка украинца
В первом раунде немецкого челленджера в Эккентале с призовым фондом € 88,520 Илья Марченко в трех сетах сенсационно уступил 21-летнему Марвину Меллеру (3:6, 6:1, 1:6), который в мировом рейтинге стоит на 1495-й позиции.
На старте матча Марченко отдал свою подачу, а затем при счете 3:5 не реализовала четыре брейк-поинта.
Во втором сете Илья сделал два брейка и легко сравнял счет, однако в решающей партии упустил два гейма на своей подаче, а на приеме взял только три очка.
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