Марченко проиграл на старте челленджера в Германии

В первом раунде немецкого челленджера в Эккентале с призовым фондом € 88,520 Илья Марченко в трех сетах сенсационно уступил 21-летнему Марвину Меллеру (3:6, 6:1, 1:6), который в мировом рейтинге стоит на 1495-й позиции.

На старте матча Марченко отдал свою подачу, а затем при счете 3:5 не реализовала четыре брейк-поинта.

Во втором сете Илья сделал два брейка и легко сравнял счет, однако в решающей партии упустил два гейма на своей подаче, а на приеме взял только три очка.