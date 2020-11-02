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Рейтинг АТР: Марченко на 5 позиций приблизился к Стаховскому
Актуальная ситуация в мужском теннисном рейтинге
В борьбе за статус первой ракетки Украины Илья Марченко по итогам прошлой недели на 5 строк приблизился к Сергею Стаховскому. Теперь двух лучших теннисистов Украины разделяют 23 позиции в пользу Стаховского.
С новым личным рекордом новую неделю начал Виталий Сачко, который в Вене дебютировал в основной сетке турнира АТР.
Что касается топ-10, то Даниил Медведев в борьбе за пятую позицию опередил Стефаноса Циципаса.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5980
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3839
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075
…
193 (192). Сергей Стаховский (Украина) – 314
216 (220). Илья Марченко (Украина) – 263
401 (418). Владислав Орлов (Украина) – 70
495 (529). Виталий Сачко (Украина) – 67
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