  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рейтинг АТР: Марченко на 5 позиций приблизился к Стаховскому
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейтинг АТР: Марченко на 5 позиций приблизился к Стаховскому

Теннис
(1 голосов)

Актуальная ситуация в мужском теннисном рейтинге

Рейтинг АТР: Марченко на 5 позиций приблизился к Стаховскому
Новина українською

В борьбе за статус первой ракетки Украины Илья Марченко по итогам прошлой недели на 5 строк приблизился к Сергею Стаховскому. Теперь двух лучших теннисистов Украины разделяют 23 позиции в пользу Стаховского.

С новым личным рекордом новую неделю начал Виталий Сачко, который в Вене дебютировал в основной сетке турнира АТР.

Что касается топ-10, то Даниил Медведев в борьбе за пятую позицию опередил Стефаноса Циципаса.

Рейтинг АТР. 2 ноября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5980

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3839

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075

193 (192). Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (220). Илья Марченко (Украина) – 263

401 (418). Владислав Орлов (Украина) – 70

495 (529). Виталий Сачко (Украина) – 67

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...