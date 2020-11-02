Рейтинг АТР: Марченко на 5 позиций приблизился к Стаховскому

В борьбе за статус первой ракетки Украины Илья Марченко по итогам прошлой недели на 5 строк приблизился к Сергею Стаховскому. Теперь двух лучших теннисистов Украины разделяют 23 позиции в пользу Стаховского.

С новым личным рекордом новую неделю начал Виталий Сачко, который в Вене дебютировал в основной сетке турнира АТР.

Что касается топ-10, то Даниил Медведев в борьбе за пятую позицию опередил Стефаноса Циципаса.

Рейтинг АТР. 2 ноября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11830 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5980

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3839

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075

…

193 (192). Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (220). Илья Марченко (Украина) – 263

401 (418). Владислав Орлов (Украина) – 70

495 (529). Виталий Сачко (Украина) – 67