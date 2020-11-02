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Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга

Теннис
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Рафа делит второе место с Джимми Коннорсом

Надаль близок к рекорду по количеству недель в топ-10 рейтинга
Новина українською

20-кратный обладатель титулов "Большого шлема" Рафаэль Надаль на следующей неделе установит рекорд по времени пребывания в топ-10 рейтинга ATP. Об этом сообщается в "твиттере" Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Сейчас испанец делит первую строчку с легендарным американцем Джимми Коннорсом с результатом 789 недель, но уже 9 ноября он станет единоличным лидером. Третье место также занимает действующий теннисист — швейцарец Роджер Федерер. Но в 2016 году он вылетал из топ-10, поэтому его серия прервалась на 734 неделях.

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В статье: Рафаэль Надаль
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