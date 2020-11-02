  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чемпионы AO-2020 снялись с Мастерса в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионы AO-2020 снялись с Мастерса в Париже

Теннис
(1 голосов)

Один из теннисистов контактировал с зараженным коронавирусом

Чемпионы AO-2020 снялись с Мастерса в Париже
Новина українською

Британец Джо Солсбери, выступающий в парном разряде, снялся c "Мастерса" в Париже (Франция) после контакта с заражённым коронавирусом, сообщает пресс-служба ATP в "Твиттере".

Тест Солсбери на коронавирус дал отрицательный результат, однако в соответствии с постановлениями французских властей был вынужден отправиться на самоизоляцию. У британца отсутствуют симптомы заболевания, врачи ATP продолжают наблюдать за ним. Солсбери выступает в паре с американцем Радживом Рамом.

Рам и Солсбери — победители Australian Open 2020 года.

Напомним, "Мастерс" в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...